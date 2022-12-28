研發替代役取消 吳政忠：學有專精役男予妥適安排

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）義務役役期將自113年起恢復為1年，研發替代役也將取消。國科會主委吳政忠今天對此方向表示肯定，並強調，未來國軍軍事訓練中科技訓練會是重點，學有專精的役男仍會予以適才適所安排。

總統蔡英文昨天公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布義務役恢復為1年，從113年1月1日起施行，徵集94年次以後出生役男；此外，內政部代理部長花敬群今天也也立法院指出，將停止94年次以後役男的研發替代役申請。

國科會今天在台灣科技新創基地（TTA）舉辦「CES 2023展」展前記者會，邀請多個即將參展的新創團隊，在現場展示其產品與方案，吳政忠前往致詞，為參展團隊打氣。

吳政忠會後受訪，對台灣兵役制度改變，義務役期恢復為1年因應全民國防政策表示肯定，並指出，這是對的方向。

吳政忠強調，在未來的國軍軍事訓練中，科技訓練也會是重點，不會像過去只有體能訓練，很多的訓練也會有科技屬性。

至於未來研發替代役制度停止後，有相關專長的役男將何去何從，吳政忠表示，這些學有專精的役男，會在其服役時依照其專業，適才適所地來安排。（編輯：郭無患）1111228