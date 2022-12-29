貿協明年增設達拉斯、利雅德駐點 進擊4大重點市場

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）貿協董事長黃志芳今天透露，因應地緣政治與經貿情勢，明年將加強美、日、新南向與中東4大重點市場開拓，其中包括在美國德州達拉斯增設辦事處、沙國利雅德增設台貿中心，且不排除在非洲增設新據點，並以駐地特派員掌握各重點國家商情。

貿協今天舉辦年度記者會，由黃志芳說明貿協今年度工作成果與明年度工作重點。在說明過程中，黃志芳以地緣政治、總體經濟及產業基本面3大面向，串連各主題。

在拓銷面，黃志芳表示，明年拓銷重點將是協助業者分散市場、布局韌性供應鏈，其中聚焦美國、日本、新南向與中東4大重點市場，以及中東歐、中南美以及非洲3大潛力市場。

黃志芳說明，美國政府推動製造業回流，美國南部及其與墨西哥邊境逐漸形成世界級製造中心，吸引資金、人才流向南方集中，加上台積電前往亞利桑那州設廠，因此貿協明年將在德州達拉斯設置新辦事處，並將在辦事處開幕時，籌組大型經貿訪問團，拜訪美國南部各州。

在日本，黃志芳表示，台日關係近年快速升溫，台日在雙邊貿易、供應鏈等方面，都是彼此重要的夥伴，且台積電前往熊本設廠，因此貿協明年的旗艦級台灣形象展，將移師東京。

在新南向，黃志芳表示台灣5年來耕耘新南向國家及市場成果有目共睹，貿協已在新南向國家舉辦台灣形象展，明年將在泰國、馬來西亞與印度等新南向國家，推動3個實體台灣形象展。

在中東，黃志芳表示貿協明年將組織旗艦級訪問團，前往中東第1、2大經濟體沙烏地阿拉伯與土耳其。他說，沙國近年致力執行「2030願景計畫」，加上土耳其推動百年建國計畫，商機可期。

黃志芳表示，貿協明年上半年將在沙烏地舉辦台灣科技日，邀請台灣的智慧城市、電動車、綠能、生技等產業業者，展現台灣產業科技實力，為因應此方向，貿協明年將在沙國首都利雅德增設台貿中心。

黃志芳補充說明，貿協駐外單位布局將視全球經貿情勢進行調整，目前全球有64個駐外單位，但為彈性因應全球經貿產業變動情勢，將在某些國家、地區以駐地特派員形式增加據點布局。

黃志芳說，以特派員形式，而不見得是開設台貿中心的方便之處，在於數位網路時代，特派員可提供多元服務並掌握當地商情，且涵蓋能更廣，能以更經濟、節省成本的方式布局商情網。

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黃志芳表示，利雅德辦事處已完成登記並覓妥地點，在中東原有的如伊斯坦堡、杜拜、科威特等已設有台貿中心，但經過整體情勢評估，考量沙烏地經貿實力雄厚，貿協決定結束科威特駐館，增設沙國台貿中心。

此外，黃志芳也透露貿協不排除明年將在非洲增加新據點。他解釋，非洲是世界強權積極布局之地，因非洲無論在天然資源、人口紅利等，都值得著力、布局。（編輯：趙蔚蘭）1111229