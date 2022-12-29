瓦城：成本持續上升 目前沒有漲價計畫

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（中央社記者江明晏台北29日電）因應人力需求大幅提升，瓦城泰統今天宣布成立服務管理學院，首度亮相的瓦城總經理廖梅淳表示，上任KPI就是期望能帶動瓦城淨利提升，雖然成本持續上升，但目前沒有漲價計畫。

年末聚餐與旅遊旺季到來，加上境外旅客逐漸回流，餐飲業迎來顯著業績成長，人力需求大幅提升，瓦城泰統集團今天宣布成立「瓦城泰統服務管理學院」，董事長徐承義攜手新上任的總經理廖梅淳共同出席。

廖梅淳受訪表示，和徐承義原是認識20幾年的朋友關係，徐承義期望借重她過去在國際媒體的高階管理經驗，強化溝通並為品牌增值，雖然算是「餐飲業新生」，但也能透過管理不同產業的眼光與瓦城互補。

瓦城集團先前宣布併購「樂子」，瓦城持股51%，廖梅淳表示，樂子預計於明年1月3日正式併入，但合併效益未必會在第1季財報顯現。她強調，投資樂子是認為它是一個小而美的好品牌，希望雙方合作可望發揮更大的綜效。

針對接任總經理的KPI（關鍵績效指標），廖梅淳坦言，就是期望能提升瓦城的淨利。媒體詢問，在明年食材與人力成本不斷增加的情況下，瓦城是否還有漲價的計畫，她回應目前沒有討論。

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瓦城泰統集團成立至今，已藉由「廚藝管理學院」與獨創「十一級廚務臂章制度」培養廚藝人才，今天宣布成立瓦城泰統服務管理學院，將工作項目從基本桌邊服務、點餐銷售至進階專職領台，皆以系統化、階段式進行訓練。

瓦城說明，瓦城泰統服務管理學院將依據公開透明的訓練考核制度，每月每季定期舉行，通過訓練考核後即可晉升，每年最高可達10%至35%的調薪幅度。（編輯：張均懋）1111229