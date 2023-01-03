12月新車掛牌4.18萬輛表現強勁 1月估3.8萬輛

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）去年12月份台灣汽車市場買氣維持強勁，新車掛牌數4萬1854輛，年增3.8%，月增5.5%，主要因農曆過年前購車需求，各車廠擴大促銷力道，加上明年漲價預期心理；車商估1月有農曆春節連續假日，工作天數減少，目標3.8萬輛。

業者今天表示，去年12月份台灣汽車整體市場在所有車廠持續擴大販促力道及農曆年前購車需求的刺激下，買氣維持強勁，加上TESLA車輛大量到港下，在12月的領牌數達到4073輛，也有效擴大了進口車整體級距的規模，新車掛牌總數較前月成長，不過整體缺車問題依舊存在。

根據監理所資料，12月單月新車掛牌數4萬1854輛，較去年同期增加3.8%、月增5.5%。和泰車旗下TOYOTA及LEXUS兩大品牌12月新車掛牌總數1萬1108輛，持續位居市場龍頭地位，不過市占率下滑到26.5%。

其中，TOYOTA掛牌9414輛、市占22.5%，LEXUS掛牌1694輛，年成長140.6%。

和泰汽車表示，12月份市佔率下月至26.5%，主要受到缺車影響，從全年度表現來看，2022年台灣車市在各種不利因素影響之下，全年總市場最終新車掛牌42萬9731輛，年減4.5%。和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計掛牌14萬2761輛，年減2.7%，順利蟬聯21年台灣車市銷售冠軍，市場佔有率33.2%，優於2021年的32.6%。

12月表現最亮眼的是TESLA，單月新車掛牌數來到4073輛，占有率9.7%，年增逾1400%，月增逾700%。其中全新休旅車款Model Y於12月啟動首批交車，掛牌數衝上3600輛。

12月整體高級車市場掛牌10727輛，較去年逆勢成長80.8%；全年累計掛牌9萬4149輛，較去年微幅增加0.8%，市場佔有率為21.9%。BENZ占有率24.8%居龍頭，LEXUS、BMW分居二、三名。

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12月前10大品牌依序為TOYOTA、TESLA、MITSUBISHI、FORD、NISSAN HONDA、MAZDA、LEXUS、BENZ、CMC。前10大品牌中僅TESLA及MAZDA呈現年增及月增。

展望1月，車商表示，在各大品牌持續加碼推出販促活動來刺激農曆年前的買氣下，預期1月市場將維持強勁，但今年農曆新年假期較早，全月天數較少，加上，缺車的不確定因素仍未消除，因此全月總市場預估為3萬8000輛，較去年減少6%。（編輯：郭無患）1120103