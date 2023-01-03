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元大台灣50第一階段配息2.5元 17日為最後交易日

2023/1/3 17:46（1/3 18:03 更新）
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國民ETF元大台灣50今年元月除息第一階段公告出爐，每一股配息金額新台幣2.5元。（中央社檔案照片）
國民ETF元大台灣50今年元月除息第一階段公告出爐，每一股配息金額新台幣2.5元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）國民ETF元大台灣50今年元月除息第一階段公告出爐，每一股配息金額新台幣2.5元，除息交易日期定於1月30日，除息前最後交易日與台股封關日一致為1月17日，股息發放日則在3月7日。

元大台灣50擁有逾63萬投資人，目前每月定期定額交易戶數16.4萬。

元大投信說明，截至收益分配評價日12月30日，元大台灣50所追蹤的台灣50指數過去一年含息與未含息的報酬率差異為3.4個百分點，預估2022全年度元大台灣50兩次年化配息率平均約為3.8%，兩數值未有大幅差異。實際配發金額會經簽證會計師最後覆核簽證確認，並在1月16日進行第二階段公告，若會計師未調整本基金可分配收益金額，且流通在外受益權單位數未有明顯變動，則實際配息金額將與預估配息金額相同。

元大投信表示，2022年加權股價指數全年跌幅22.4%，下跌4081點，為歷年少見，台灣50指數亦同步下跌逾兩成，不過觀察投資人對於元大台灣50這樣的市值型ETF具有愈跌愈買趨勢，元大台灣50於2022全年獲淨申購逾1300億元為台股ETF之冠，持有人數與定期定額戶數分別成長82.9%與33.2%，已逐步取代台積電、兆豐金、中華電信等傳統個股標的。

元大投信並提醒，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值變動。（編輯：趙蔚蘭）1120103

#ETF
#元大台灣50
#配息
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