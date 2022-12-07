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存股族關心金控配息 台新金林維俊：股利不是問題

2022/12/7 19:04
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（中央社記者謝方娪台北7日電）存股族高度關注明年金控配息，台新金控總經理林維俊今天表示，台新人壽債券部位100%放在AC（攤銷後成本），沒受升息影響，加上獲利不錯，「不覺得股利會是一個問題」。

台新金今天在仁愛圓環旁總部大樓舉行「2022聖誕祭點燈儀式」，針對明年展望，林維俊會後受訪簡短表示，「我們都審慎樂觀」。

今年美國罕見猛烈升息，股債雙殺，不少金控帳上出現未實現損失，影響配息空間。金控明年發放股利態度，已成存股族近期關注焦點。

林維俊表示，股利政策要先經內部評估、再經董事會通過，不過台新金旗下台新人壽持有債券100%放在AC項，完全沒有受到影響，加上獲利表現不錯，「不覺得股利是一個問題」。

林維俊強調，這次升息下債券減損造成的問題，對台新而言相對非常輕微。

台新金今天舉行「2022聖誕祭點燈儀式」，已連續舉辦10年，逾百人齊聚現場，由台新金董事長吳東亮帶領眾人讀秒倒數，點亮耶誕燈飾。

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吳東亮致詞時表示，很高興台灣疫情終於減緩，讓大家有機會聚在一起點燈，今年是台新金第10年舉辦耶誕點燈活動，每年台新金都讓仁愛圓環充滿耶誕氣息，歡迎大家相揪打卡，並預祝大家耶誕快樂，幸福圓滿。

為實現永續節能理念，台新金說明，LED永續耶誕樹以延用第3年的鐵件打造，並換用光源效率更佳、耗能更低的LED燈泡製作全新燈網，使用燈泡數量比往年減少一半，燈網上則定時撥放「綠色生活」主題的3D耶誕動畫，號召從日常落實永續。（編輯：黃國倫）1111207

#台新金控
#林維俊
#吳東亮
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