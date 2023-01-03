482家上市櫃董、總為一等親屬 年底前須增設獨董

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（中央社記者謝方娪台北3日電）金管會漸進式推動公司治理3.0，2023年度共有6大相關措施，其中，有618家上市櫃公司董事長及總經理為同一人、配偶或一親等親屬，必須在今年底前增設獨立董事，目前還有482家尚未完成。

為強化台灣資本市場國際競爭力，金管會2020年8月發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，配合公司治理3.0，2023年度將推動6大措施，請上市櫃及興櫃公司注意並即早因應。

第一，整體上市公司及實收資本額達新台幣6億元以上上櫃公司，若董事長與總經理或相當職務者為同一人、配偶或一親等親屬，今年12月31日前設置獨立董事人數不得少於4人，若董事席次超過15人者，獨立董事人數不得少於5人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人。

台灣上市櫃公司有不少是家族企業，金管會統計，有618家上市櫃公司必須在今年底前增設獨董，目前尚有482家未完成。

張子敏指出，若上市櫃公司未在期限內調整完畢，證交所將可處新台幣3萬元違約金並限期改正，若上市櫃公司仍未在期限內改善，超過1日可加罰1萬元，直到上市櫃公司完成改善為止。

第二，實收資本額20億元以下上市櫃公司應在今年6月30日前完成設置公司治理主管，有1267家上市櫃公司必須完成設置，目前尚有802家未完成。

第三，今年起，整體上市公司及實收資本額達6億元以上上櫃公司應提供英文版股東會議事手冊、年報等，共835家上市櫃公司必須落實。

第四，實收資本額達20億元以上上市櫃公司應編製申報永續報告書，並揭露特定產業永續指標及氣候相關資訊，共240家上市櫃公司必須落實。

第五，120家實收資本額達100億元以上上市櫃公司，必須在年度終了後75日內公告申報前一年度財報；388家實收資本額達20億元以上上市櫃公司，必須在年度終了後75日內公告申報前一年度自結財務資訊。

第六，今年起，301家興櫃公司股東會應將電子方式列為表決權行使管道之一。（編輯：張均懋）1120103