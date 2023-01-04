美股開高收低 台股科技股壓力再現

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）國際貨幣基金（IMF）警告經濟恐趨衰退，以及市場預期聯邦準備理事會將持續升息，美股2023年第1個交易日開高收低。分析師表示，台股科技股壓力再現，指數恐再度面臨萬四保衛戰。

特斯拉（Tesla）股價重挫12.24%，拖累美國4大指數開高後走弱。道瓊工業指數微跌10.88點或0.03%，收33136.37點。標準普爾指數下挫15.36點或0.40%，收3824.14點。那斯達克指數下跌79.50點或0.76%，收10386.98點。費城半導體指數重挫31.122點或1.23%，收2500.991點。

本周美國將公布12月非農就業數據，市場持續關注通膨情勢，若通膨重新升溫，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）鷹派態度將更為強硬。

投信表示，去年台股因地緣政治等不確定性對評價面帶來的折價影響，展望今年有望因去年低基期效應帶來成長，且包括升息、地緣政治及科技逆風等3大影響台股的不確定性也有望降低。

群益投信表示，今年農曆年在元月，投資人抱股過年意願將影響近期走勢，不過，在沒有新增系統性風險的情況下，台股元月行情仍正面看待，但個股波動劇烈，追價宜慎。

歐股則是在德國失業率下滑、通膨可望降溫下，3大指數同步上漲，倫敦FTSE 100指數今天大漲102.35點或1.37%，收在7554.09點。法蘭克福DAX指數今天上揚112.41點或0.80%，收在14181.67點。巴黎CAC 40指數揚升29.32點或0.44%，收在6623.89點。（編輯：郭無患）1120104