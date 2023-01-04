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英利今年電動車業績看佳 占比拚逾3成

2023/1/4 08:50
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）汽車零配件廠英利-KY預估，今年電動車相關業績可望持續成長，切入新車款可期，今年電動車業績占比可超過3成。法人預期，英利-KY今年業績目標成長超過10%。

英利-KY於3日晚間舉辦交流會，展望今年中國大陸車市，發言人白秉諺引述研調機構報告指出，保守看待今年中國大陸車市，規模預估較去年持平，其中燃油車市況力拚持穩，但電動車市場可望持續成長，英利-KY主要客戶對今年業績展望持續看增。

在電動車領域，白秉諺表示，英利-KY今年持續切入主要客戶新車款，布局輕量化車型和電動車電池產品。

從業績比重來看，白秉諺指出，去年電動車相關業績占英利-KY整體比重提升至22%，預估今年電動車業績占比可增加至超過30%，主要是英利-KY在主要客戶電動車款的每輛平均零配件數量增加，此外每輛電動車整車售價也比燃油車高，有助英利-KY提升電動車業績表現。

因應電動車市況，英利-KY今年加大投資電動車領域，白秉諺表示，英利-KY啟動人民幣7.8億元的籌資計畫，擬透過中國大陸上海證券交易所A股籌資，預估進度在今年3月至4月期間可漸明朗。

白秉諺指出，英利-KY持續加強與中國自主電動車品牌包括小鵬、蔚來、威馬等合作，也與比亞迪（BYD）強化合作。

英利-KY持續布局電動車電池上下殼體，法人指出，英利-KY電池下殼體已出貨給一汽大眾、富豪汽車、賓士（Mercedes-Benz）等客戶。

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在資本支出規劃，白秉諺預估，今年英利-KY資本支出規模將較去年增加。法人預估，英利-KY今年資本支出約新台幣20億元，較去年16億元至17億元成長。展望今年，法人預估英利-KY今年業績可較去年成長超過10%。

從客戶來看，根據資料，去年前3季一汽大眾占英利-KY整體業績比重降至42%，北京奔馳占比降至約20.7%，沃爾沃（Volvo）及領克占比增加至13.6%。（編輯：楊凱翔）1120104

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電動車助攻 英利明年業績看增2成
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