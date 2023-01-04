更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園航勤協商資方釋善意 同意工會6訴求、年終獎金發放
首頁 / 產經

北台灣10大建商出爐 寶佳連5年蟬聯推案王

2023/1/4 11:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北4日電）2022年北台灣10大建商出爐，寶佳以年度推案量新台幣1068億元，連5年蟬聯推案王。住展指出，儘管去年房市籠罩多重利空，各中大型建商仍保持推案步調，10大建商去年推案量共3683億元，年增約3成。

住展雜誌發布新聞稿表示，按推案量統計，北台灣2022年10大建商依序為寶佳、茂德、興富發、愛山林、華固、中悦、璞園、麗寶、尚志、冠德；前10大建商推案量介於148億元至1068億元。

寶佳5度蟬聯北台灣推案王，推案版圖涵蓋新北、桃園、新竹地區，其中在新竹縣竹北區的推案較具規模。茂德建設則以645億元的推案量重返榜單，並衝上第2名，推案集中在新北市三重、五股地區，產品多包含相對低總價的2、3房格局。

住展雜誌企研室經理成采錡指出，進一步觀察各建商旗下建案可發現，除了小坪數住宅產品，商、廠辦建案也開始嶄露頭角。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第5名的華固建設包括廠辦、商辦及住宅產品，推案量達311億元，並在北投士林科技園區一連推出3個建案。第6名中悦建設商辦推案的比重更高達67%，去年除在桃園青埔推出百億商辦案，也持續布局新北新莊，去年北台灣推案量達245億元。

成采錡表示，2023年北台灣市場將以商辦建案為要角，如名列10大建商的興富發、華固、中悦等建商，皆有新案待推出，而京華城原址改建的「京華廣場頂級商辦園區」，預計在農曆年後公開，由於該案總銷坪約6.5萬坪，總銷金額預估逾千億元，因此威京總部集團有機會搶下今年北台灣「推案王」寶座。（編輯：楊凱翔）1120104

#寶佳
#華固建設
#中悦
成采錡
北部房市低迷 住展風向球11月分數創去年8月新低 新案驟減買氣不振 10月住展風向球逼近衰退黃藍燈
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族