北台灣10大建商出爐 寶佳連5年蟬聯推案王

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（中央社記者賴言曦台北4日電）2022年北台灣10大建商出爐，寶佳以年度推案量新台幣1068億元，連5年蟬聯推案王。住展指出，儘管去年房市籠罩多重利空，各中大型建商仍保持推案步調，10大建商去年推案量共3683億元，年增約3成。

住展雜誌發布新聞稿表示，按推案量統計，北台灣2022年10大建商依序為寶佳、茂德、興富發、愛山林、華固、中悦、璞園、麗寶、尚志、冠德；前10大建商推案量介於148億元至1068億元。

寶佳5度蟬聯北台灣推案王，推案版圖涵蓋新北、桃園、新竹地區，其中在新竹縣竹北區的推案較具規模。茂德建設則以645億元的推案量重返榜單，並衝上第2名，推案集中在新北市三重、五股地區，產品多包含相對低總價的2、3房格局。

住展雜誌企研室經理成采錡指出，進一步觀察各建商旗下建案可發現，除了小坪數住宅產品，商、廠辦建案也開始嶄露頭角。

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第5名的華固建設包括廠辦、商辦及住宅產品，推案量達311億元，並在北投士林科技園區一連推出3個建案。第6名中悦建設商辦推案的比重更高達67%，去年除在桃園青埔推出百億商辦案，也持續布局新北新莊，去年北台灣推案量達245億元。

成采錡表示，2023年北台灣市場將以商辦建案為要角，如名列10大建商的興富發、華固、中悦等建商，皆有新案待推出，而京華城原址改建的「京華廣場頂級商辦園區」，預計在農曆年後公開，由於該案總銷坪約6.5萬坪，總銷金額預估逾千億元，因此威京總部集團有機會搶下今年北台灣「推案王」寶座。（編輯：楊凱翔）1120104