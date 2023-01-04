中華徵信所示警 台灣今年出口值將衰退5%至9.1%

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（中央社記者蘇思云台北4日電）中華徵信所今天表示，半導體為主的電子零組件產品及資通訊產品去年11月對中國出口已明顯衰退，需密切留意，估台灣今年全年出口值可能在4350億美元至4525億美元間，衰退幅度在5%至9.1%之間。

根據CRIF中華徵信所（CRIF）預估，在半導體業衰退幅度擴大情況下，台灣去年12月的出口值可能只落在307.1億美元至325.2億美元之間，2022年全年出口總值約落在4745億美元至4763億美元，較2021年出口值的4464億美元成長逾6%，但較財政部原先所預估值4853億美元為低。

CRIF指出，最值得注意的是，台灣主要出口的11類產品在11月出口值中，除了光學器材較10月成長4.51%外，其他10類產品都呈月衰退；尤其是以半導體為主的電子零組件產品及資通訊產品出口值，較10月合計減少29.14億美元，是造成11月出口衰退的主因。

CRIF表示，整體出口衰退跟對中國大陸（含香港）下半年的出口走弱有著絕對關係。2022年前11月台灣對中國出口值1716.35億美元，雖然同期台灣對美國及東協出口分別成長15.9%及17.4%，但這兩大地區合計出口值僅1442.7億美元，和中國有近274億美元的差距。

尤其台灣對中國單月出口值，由7月的160.33億美元，呈現階梯式下滑，11月對中國的單月出口值已降低至135.61億美元，12月份看來也不樂觀，全年對中國出口將衰退3.39%。

CRIF同時表示，目前需關注以半導體為主的電子零組件產品及資通訊視聽產品合計占台灣對中國出口占比達70.98%，而這兩類產品也是11月對中國大陸出口衰退最明顯的產品，也是2023年出口承壓所在。

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CRIF表示，台灣今年出口值，受到全球疫情再度升溫、美元持續升息、俄烏戰爭難和談，所造成的全球景氣下滑影響，非常難以預測，第1季出口值是否落底，將是全年出口值觀察的關鍵。

CRIF預期，台灣今年第1季對中國出口，因為美國對中國半導體晶片的制裁影響及中國內需消費不振，電子零組件及資通訊視聽產品的出口將進一步向下探底。全年對中國出口可能較2022年衰退，將是今年出口衰退的最大挑戰。（編輯：林淑媛）1120104