臻鼎-KY去年營收連6年新高 續拚2030全球市占逾10%
2023/1/5 17:10
（中央社記者江明晏台北5日電）PCB廠臻鼎-KY公布去年全年營收達新台幣1713.56億元，年增10.54%，連續第6年創新高。臻鼎-KY表示，今年雖面臨挑戰，朝2030年全球市占逾10%目標不變，擴廠進度皆按計畫進行。
臻鼎-KY今天公布去年12月合併營收166.91億元，月增11.11%、年減19.63%。去年營收達1713.56億元，年增10.54%，達成雙位數成長目標。
臻鼎-KY表示，2023年雖總體經濟環境持續面臨諸多挑戰，持續朝2030年全球PCB市占率超過10%目標邁進，擴廠進度按計畫進行，今年預計加入量產的新廠，包括深圳首座ABF載板廠及淮安第三園區高階HDI廠，高雄園區軟板與先進模組新廠持續進行並規劃下半年裝機。
在泰國設廠生產的PCB廠泰鼎-KY去年營收149.06億元創新高，年增0.7%，若以泰銖計算年成長3.5%。
AOI大廠牧德科技2022全年營收21.02億元，年減23.56%，對2023年整體持保守看法。牧德指出，後疫情時代PCB產業在東南亞將逐漸形成新聚落，台資、陸資PCB大廠相繼購地、建廠，牧德未來幾年將逐步推升在大中華區域外的銷售占比。（編輯：張均懋）1120105
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