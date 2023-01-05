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憂中國犯台 英國自行車大廠Brompton重組供應鏈

2023/1/5 21:16（1/5 21:50 更新）
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英國最大自行車製造商Brompton憂心中國對台灣軍事威脅與日俱增，已經宣布計劃降低對中國和台灣的零件依賴。（圖取自facebook.com/BromptonBicycle）
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國最大自行車製造商Brompton憂心中國對台灣軍事威脅與日俱增，已經宣布計劃降低對中國和台灣的零件依賴，成為首批公開宣告需要採取行動應對潛在戰爭的西方製造商之一。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，地緣政治緊張，甚至中國可能侵略台灣引發的疑慮有增無減，諸多西方企業希望確保從其他國家取得零件供應，生產折疊式自行車聞名國際的Brompton自行車（Brompton Bicycle）也是其中之一。

Brompton董事總經理巴特勒-亞當斯（Will Butler-Adams）指出：「我認為那是十分明智的，因為那個區域存在風險。」不過他強調，威脅「相對低，但確實存在」。

Brompton在西倫敦格林福德（Greenford）總部生產自行車，零件來自全球出口最多自行車零件的台灣，以及中國和歐洲。

根據巴特勒-亞當斯，作為應變計畫，台灣製造商也開始前往亞洲其地方營運。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）率先披露Brompton上述計畫，Brompton是最早宣告供應鏈轉移的西方製造商之一。報導引述巴特勒-亞當斯說，全球最大自行車製造商捷安特（Giant）已經要求一些供應商於兩年內撤離台灣。

巴特勒-亞當斯解釋，捷安特並不是要求供應商遷往歐洲，或是要求他們更換廠商，而是催促相同供應商在諸如越南或泰國等地設立子公司，此舉意味捷安特會將同一套知識基礎從衝突地帶分散出去。

巴特勒-亞當斯昨天告訴英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）節目「今日」（Today），Brompton已經大到可以啟動「雙供應鏈」，意味從兩個不同地點取得零件。

「這有代價。而且必須有相當規模才可以這樣，產量還小的時候，規模就是不夠。」

Brompton正在肯特郡（Kent）阿什福德（Ashford）附近興建新廠，最終目標是要每年生產20萬台自行車，這大約是目前產量的兩倍。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1120105

#Brompton
#中國
#台灣
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