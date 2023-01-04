星展估台灣今年經濟成長2.3% 半導體保持強大競爭力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）2023年揭開序幕，考量全球經濟放緩、俄烏戰爭持續帶來不確定性，星展銀行估台灣今年經濟成長率為2.3%；雖然全球半導體競賽加劇，星展認為台灣未來5年仍可保持強大競爭力。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，2023年全球經濟恐進一步降溫，台灣將感受到貿易衰退帶來的負面影響，不過疫後的重新開放和靈活的財政貨幣政策，有望為台灣經濟提供緩衝，因此星展未下修台灣經濟成長率預測，仍維持去年10月公布的2.3%；消費者物價上漲率（CPI）則從去年的3.0%回落，估今年為1.8%。

馬鐵英表示，過去3年，台灣在疫情中經濟表現穩健，公共債務占國內生產毛額（GDP）比率一直保持在較低水準，假如今年經濟衰退風險大幅上升，政府有足夠的空間採取逆週期的財政政策，提振內需。

至於政府規劃發放現金，是否可能推升通膨，馬鐵英表示「今年應該不會」，她指出，今年整體景氣往下走，財政刺激政策是逆週期措施，可以緩衝景氣下滑的壓力，但無法扭轉往下趨勢，不太需要擔心財政刺激帶來的通膨風險。

2023年通膨壓力降溫，不過地緣政治風險依舊存在，馬鐵英直言，中國有空間對台灣的貿易限制措施從農產品擴大到非科技類製造品，並繼續保留對陸客訪台的相關禁令。

展望台灣發展動向，馬鐵英點出台灣有3大結構性趨勢，半導體產業續強、加強供應鏈彈性以及綠色能源轉型開始加速。

日前台積電赴美投資，引發國人對先進製程出走、人才外流的恐慌，但馬鐵英認為，領先的台灣晶圓代工廠仍專注國內生產，並將未來5年最先進的2奈米、1奈米技術新工廠項目保留在國內主要工業區；同時，國外半導體廠商熱衷投資台灣，以運用本地龐大的產業生態系統和豐富的人才資源，這些因素支撐台灣半導體產業站穩關鍵地位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬鐵英分析，由於全球需求下降、供應過剩和庫存調整壓力增大，半導體產業今年落入谷底，但台灣表現應可優於全球；此外，經驗顯示科技業庫存調整期不會超過4季，這意味最快今年第2季、最慢第4季庫存可調整結束，屆時將迎來景氣反彈。

此外，在供應鏈彈性方面，馬鐵英指出，疫情和地緣政治風險凸顯供應鏈彈性的重要性，除了外部推力，東協主要經濟體的勞動力資源、經濟穩定性、經商便利性都具有吸引力，星展預計東協今年將成為台灣最大的海外投資目的地，占台灣海外直接投資比重可望超過1/3。（編輯：林淑媛）1120104