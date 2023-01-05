傳要求供應商撤離台灣 巨大駁斥「完全沒這回事」

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（中央社記者潘智義台北5日電）外電報導，兩岸情勢升溫，巨大集團旗下自行車品牌捷安特，傳出對供應商要求撤出台灣，巨大今天駁斥錯誤訊息，完全沒有這回事。

根據「每日電訊報」報導，英國最大的自行車Brompton憂心中國對台灣軍事威脅與日俱增，已經宣布計劃降低對中國和台灣的零件依賴。

Brompton執行長巴特勒-亞當斯（Will Butler-Adams）提到，全球最大自行車品牌捷安特同樣對其供應鏈，提出2年內撤離台灣的要求。他也說到，捷安特希望供應商到泰國或越南設立子公司。

巨大發言人李書耕接受電訪表示，Brompton與巨大、捷安特無關，也非供應商，不知道為何要釋出錯誤訊息；巨大根本沒在泰國設據點，越南則是才剛設廠，屬於後進者，不知道這則錯誤消息的來源。（編輯：潘羿菁）1120105