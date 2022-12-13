延票風波2天跌掉市值百億 巨大：營運資金正常

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（中央社記者潘智義台北13日電）自行車產業遭遇產業逆風，巨大機械請協力廠展延票期造成股價2天重挫25.5元，市值跌掉新台幣99.98億元。巨大表示，目前現金與銀行額度充足無虞，營運資金正常，預估明年上半年可逐步回歸正常庫存水位。

面對產業及大環境逆風，巨大今天發布重大訊息指出，身為自行車產業大廠與品牌，與供應鏈業者共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力廠攜手在幾個月內將供應鏈回歸常態，是不可懈怠的責任。

巨大強調，深刻感謝每一位協力廠商，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

巨大說明，今年下半年開始，過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，加上目前受到主要市場進入冬天的銷售淡季，一般車款庫存攀升，供應鏈紊亂狀況仍未緩解。在短期的整理恢復期間，已發函懇請供應鏈廠商能協助延展票期，共同度過銷售淡季。

巨大評估，因整體市場趨緩所造成的庫存壓力，可望在明年上半年逐步回歸正常庫存水位。

巨大指出，今年6月與11月24日分別完成可轉換公司債新台幣40億元與現金增資27.5億元，在優先償還銀行借款後，目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。

長期而言，巨大認為，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，自行車市場的長期發展與前景依然明朗可期。（編輯：張良知）1111213