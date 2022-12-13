中低階車款少 美利達：金流正常沒展延付款問題

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自行車品牌大廠巨大機械日前發函供應鏈希望延展票期，同為品牌廠的美利達13日表示，金流正常，沒有展延付款的問題。圖為美利達能型公路車SCULTURA 10K。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北13日電）自行車品牌大廠巨大機械日前發函供應鏈希望延展票期，共同度過銷售淡季，也爆出產業面臨庫存過高的問題；同為品牌廠的美利達今天表示，金流正常，沒有展延付款的問題。

巨大說明，過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長，至今年下半年開始已逐漸恢復常態，也造成低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升，供應鏈的紊亂狀況目前仍未緩解。

美利達主管接受中央社記者電話採訪指出，近來自行車市場出現中低階車款庫存太高的現象；不過由於美利達中低階車款很少，所以受影響程度低，加上付款條件不同，因此沒有展延付款的情況。

自行車廠商愛地雅表示，愛地雅的自行車產線都是為客戶代工生產，不像其他自行車大廠還有品牌壓力，因此也沒有大廠展延票期的情形。

某家大型自行車零組件供應商透露，自行車產業歷經疫情期間的銷售大好後，現在出現修正，巨大希望供應鏈共體時艱，一起面對產業的調整，展延付款時間，其實無可厚非，但也會有零件廠反對，這些都很自然；由於本身的客戶較多，因此僅巨大一家車廠展延票期，對營運影響不大。

產業人士認為，其實巨大當初只需私下向少數幾個較大的供應鏈廠商協商展延票期，就可解決金流問題，不需要全面向供應鏈廠商請求展延付款，事情就不會曝光，也不會衍生產業上或資本巿場的風波。（編輯：張良知）1111213