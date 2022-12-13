更多編輯台推薦新聞：
世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
運動

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞
娛樂

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
運動

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
食藥署證實 食品銷往中國被要求提供成分占比
首頁 / 產經

中低階車款少 美利達：金流正常沒展延付款問題

2022/12/13 20:42（12/13 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
自行車品牌大廠巨大機械日前發函供應鏈希望延展票期，同為品牌廠的美利達13日表示，金流正常，沒有展延付款的問題。圖為美利達能型公路車SCULTURA 10K。（中央社檔案照片）
自行車品牌大廠巨大機械日前發函供應鏈希望延展票期，同為品牌廠的美利達13日表示，金流正常，沒有展延付款的問題。圖為美利達能型公路車SCULTURA 10K。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）自行車品牌大廠巨大機械日前發函供應鏈希望延展票期，共同度過銷售淡季，也爆出產業面臨庫存過高的問題；同為品牌廠的美利達今天表示，金流正常，沒有展延付款的問題。

巨大說明，過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長，至今年下半年開始已逐漸恢復常態，也造成低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升，供應鏈的紊亂狀況目前仍未緩解。

美利達主管接受中央社記者電話採訪指出，近來自行車市場出現中低階車款庫存太高的現象；不過由於美利達中低階車款很少，所以受影響程度低，加上付款條件不同，因此沒有展延付款的情況。

自行車廠商愛地雅表示，愛地雅的自行車產線都是為客戶代工生產，不像其他自行車大廠還有品牌壓力，因此也沒有大廠展延票期的情形。

某家大型自行車零組件供應商透露，自行車產業歷經疫情期間的銷售大好後，現在出現修正，巨大希望供應鏈共體時艱，一起面對產業的調整，展延付款時間，其實無可厚非，但也會有零件廠反對，這些都很自然；由於本身的客戶較多，因此僅巨大一家車廠展延票期，對營運影響不大。

產業人士認為，其實巨大當初只需私下向少數幾個較大的供應鏈廠商協商展延票期，就可解決金流問題，不需要全面向供應鏈廠商請求展延付款，事情就不會曝光，也不會衍生產業上或資本巿場的風波。（編輯：張良知）1111213

#美利達
#巨大
#自行車
延伸閱讀
巨大延票 金管會將請證交所了解財務業務實際情形延票風波2天跌掉市值百億 巨大：營運資金正常
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族