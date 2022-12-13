巨大延票 金管會將請證交所了解財務業務實際情形

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（中央社記者謝方娪台北13日電）自行車大廠巨大要求供應商展延票期，金管會今天表示，巨大說明公司營運資金正常，後續金管會將請證交所進一步了解巨大目前財務業務狀況、媒體報導的延票事件及庫存情形等。

因大環境逆風，巨大請供應商延票45天，消息一出，震撼市場，也連累巨大今天股價重挫，盤中一度跌停，終場跌18元，跌幅逾8%，收在206元。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會回應媒體提問表示，巨大已在今天下午針對媒體報導延票事件發布重訊，巨大表示目前現金及銀行額度仍充足無虞、營運資金正常，對公司財務及業務不至發生任何影響。

高晶萍指出，金管會將請證交所進一步針對巨大公司及媒體報導延票事件進行了解。

據了解，金管會後續將請證交所進一步向巨大釐清3點，首先是巨大目前財務業務狀況，是否和重訊說明一致，以及媒體報導提到的延票事件、庫存情形等。

至於巨大與銀行往來情形，金管會銀行局副局長林志吉表示，此部分涉及個別企業財務業務資訊，應由個別銀行依內部徵授信原則追蹤控管相關授信情形，「金管會有掌握銀行家數及金額，但不方便代為對外說明」。

巨大今天下午發布重大訊息指出，公司身為自行車產業大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，是公司不可懈怠的責任。

巨大指出，在短期整理恢復期間，公司發函懇請供應鏈夥伴能協助延展票期，共同度過銷售淡季，公司深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

因整體市場趨緩造成的庫存壓力，巨大預計明年上半年可逐步回歸正常庫存水位，公司已分別在今年6月與11月完成可轉換公司債新台幣40億元與現金增資27.5億元，在優先償還銀行借款後，公司目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。（編輯：楊凱翔）1111213