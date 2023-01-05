供應鏈混亂半導體荒 日本新車銷售創45年新低

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本汽車販售協會連合會等機構今天公布2022年日本國內新車銷售量為420萬1321輛，是時隔45年的新低水準，主要是受到COVID-19疫情影響，導致供應鏈混亂、半導體不足。

日本產經新聞報導，日本汽車販售協會連合會及全國輕自動車（微型車）協會連合會的資料顯示，2022年日本國內新車銷售比前一年減少5.6%，為420萬1321輛，低於2011年311大地震日本國內供應鏈中斷當年，也是1977年以來新車銷售的新低水準。

微型車以外的汽車（註冊車）銷售量約256萬輛，比前一年減少8.3%。微型車銷售量約164萬輛，比前一年少0.9%，連續4年減少。

分析原因，2022年受到疫情擴大的影響，1至3月日本國內工廠相繼停工。3至5月，中國上海市因防疫考量而封城，導致供應鏈中斷，無法調度零件，因此各汽車公司的生產下滑。

此外，半導體供應不足的情況長期持續，尤其是無法生產高性能車的情況持續存在。各汽車公司無法消化訂單，加上交車遲緩的問題成了營業難題。預料今年半導體不足的問題仍持續存在，很可能也會影響到新車銷售。（編輯：周永捷）1120105