台股週線收紅235點 光電類指數漲3.79%搶眼

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（中央社記者潘智義台北6日電）台灣證券交易所公布，台股今天收在14373.34點，較上週上漲235.65點，漲幅約為1.67%；產業別指數方面，漲幅以光電類指數漲3.79%最大，跌幅最多為觀光類指數跌3.54%。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲202.63點，漲幅約1.67%，未含電子類指數上漲148.85點,漲幅約為0.87%，未含金融電子類指數上漲77.73點，漲幅約0.55%。

全體上市公司今天總市值為新台幣45兆78.37億元，較上週2022年12月30日市值44兆2660.32億元增加7418.05億元，增幅約1.68%。

本週集中交易市場總成交金額6444.93億元，全體上市股票成交金額5950.76億元，股票成交量週轉率為1.04%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類1836.49億元，占全體上市股票交易金額30.86%，電子零組件類544.59億元，占9.15%，電機機械類469.18億元，占7.88%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類6.47%、電機機械類5.62%、電器電纜類5.6%。

累計今年初開盤迄今共4個交易日，集中市場總成交金額6444.93億元，市場日平均成交金額1611.23億元，股票成交量週轉率為1.04%，股票日平均成交量週轉率0.26%。（編輯：張均懋）1120106