東陽去年營收年增近16% 3年來高點

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車零配件廠東陽今天上午公布去年全年自結合併營收新台幣212.8億元，較前年的183.8億元成長15.78%，是3年來高點。

東陽去年12月自結合併營收17.25億元，較去年11月17.92億元減少3.74%，比前年同期16.96億元微增1.67%。

其中東陽售後維修市場（AM）事業去年12月自結營收11.86億元，較前年同期成長21%。

累計去年第4季東陽自結合併營收53.1億元，較去年第3季55.27億元減少3.93%，仍是3年來單季第3高。

本土投顧法人分析，去年第4季中國原廠委託製造（OEM）營收已擺脫暑休影響，不過仍需觀察放寬COVID-19疫情管制後中國市場需求；此外去年第2季至第3季AM產品拉貨強勁，去年10月至11月暖冬，使得東陽終端AM庫存去化趨緩，客戶放緩拉貨。

累計去年全年東陽自結合併營收212.8億元，較前年183.8億元成長15.78%，是3年來高點。其中去年全年東陽AM累計自結營收148.91億元，較前年成長17%，去年OEM自結營收63.89億元，較前年成長13%。

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展望今年營運，投顧法人指出，去年12月後北美進入寒冬，有助東陽終端客戶AM產品庫存去化，預估今年東陽在AM業績可超過160億元，年成長超過7.5%，可重回疫情前2019年水準，今年OEM營收估超過75億元，年成長逾17%。

東陽積極布局電動車，法人指出，東陽中國大陸轉投資安徽合肥生產據點，供應中國大陸大眾汽車（台灣稱福斯汽車Volkswagen）電動車訂單需求，預計今年10月量產；此外東陽設立上海分廠，切入特斯拉（Tesla）供應鏈。（編輯：楊蘭軒）1120109