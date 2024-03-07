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北美AM件助攻 東陽前2月營收站6年高點

2024/3/7 09:47
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）汽車零配件廠東陽今天上午公布前2月自結合併營收新台幣38.93億元，較去年同期34.29億元成長13.51%，創6年同期高點，其中AM件前2月營收創同期新高。

其中東陽2月自結營收16.04億元，較去年同期19.31億元減少16.93%，東陽指出，2月適逢農曆春節工作天數少，東陽持續加強生產、出貨，因應旺季需求。

東陽在售後維修市場（AM）件營收持續暢旺，2月AM自結營收12.51億元，前2月自結營收29.6億元，較去年同期成長23%，創歷史同期新高。

東陽在原廠委託製造（OEM）事業2月自結營收3.53億元，前2月自結營收9.33億元。

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本土投顧法人評估，3月東陽在AM件出貨有機會持續走高，今年北美汽車保險公司State Farm全面採用AM副廠件對東陽拉貨效應繼續擴大，預期東陽今年AM營收成長幅度可到雙位數以上百分比。

觀察東陽第1季營運，法人表示除了AM業績助攻，東陽3月在台灣OEM項目有外銷新訂單挹注，預期東陽第1季營收落在65.5億元至66億元區間，較去年第4季旺季持平。（編輯：張均懋）1130307

#東陽
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