東陽1月營收同期高 AM碰撞件業績再創新高
2024/2/5 10:02
（中央社記者鍾榮峰台北5日電）汽車零配件廠東陽今天上午公布1月自結合併營收新台幣22.88億元，創同期新高，其中售後維修市場（AM）碰撞件營收再創單月新高。
東陽1月營收22.88億元，較去年同期成長53%，創同期新高，東陽指出，近期北美暴風雪頻傳，旺季推升碰撞件需求，其中AM事業1月自結營收17.09億元，較去年同期成長64%，再創歷史單月新高。
東陽原廠委託製造（OEM）事業1月自結營收5.8億元，較去年同期成長26%，也站6年同期高點。
本土投顧法人分析，2022年起美國排名前2大汽車保險公司State Farm 陸續宣布將AM產品納入賠付範圍，去年10月進一步擴大全面採用AM碰撞件，帶動東陽去年AM營收年增16%，預期東陽今年AM產品營收可續年成長12%。
本土證券法人預期，東陽第1季AM業績可季增1%，較去年同期成長16%至18%。
東陽也持續擴充電動車配件產能，持續在中國擴廠，法人指出，到今年底東陽將完成3座新廠，提供一汽大眾、奧迪（Audi）、以及特斯拉（Tesla）等品牌電動車配件需求，預期到2025年，電動車相關業績比重將提升至25%到30%。（編輯：郭無患）1130205
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