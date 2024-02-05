更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

東陽1月營收同期高 AM碰撞件業績再創新高

2024/2/5 10:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）汽車零配件廠東陽今天上午公布1月自結合併營收新台幣22.88億元，創同期新高，其中售後維修市場（AM）碰撞件營收再創單月新高。

東陽1月營收22.88億元，較去年同期成長53%，創同期新高，東陽指出，近期北美暴風雪頻傳，旺季推升碰撞件需求，其中AM事業1月自結營收17.09億元，較去年同期成長64%，再創歷史單月新高。

東陽原廠委託製造（OEM）事業1月自結營收5.8億元，較去年同期成長26%，也站6年同期高點。

本土投顧法人分析，2022年起美國排名前2大汽車保險公司State Farm 陸續宣布將AM產品納入賠付範圍，去年10月進一步擴大全面採用AM碰撞件，帶動東陽去年AM營收年增16%，預期東陽今年AM產品營收可續年成長12%。

本土證券法人預期，東陽第1季AM業績可季增1%，較去年同期成長16%至18%。

東陽也持續擴充電動車配件產能，持續在中國擴廠，法人指出，到今年底東陽將完成3座新廠，提供一汽大眾、奧迪（Audi）、以及特斯拉（Tesla）等品牌電動車配件需求，預期到2025年，電動車相關業績比重將提升至25%到30%。（編輯：郭無患）1130205

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202