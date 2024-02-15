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首頁 / 證券

AM碰撞件需求大增 東陽1月自結獲利再創新高

2024/2/15 08:55
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）汽車零配件廠東陽今天上午公布1月自結稅前淨利新台幣5.5億元，較去年同期4334萬元成長超過11.7倍，1月每股稅前純益0.91元，東陽指出，1月稅前獲利是去年9月創高峰後，再度改寫歷史最賺單月紀錄。

東陽說明，全球汽車售後維修市場（AM）碰撞零件需求上升，加上旺季暢旺，客戶訂單持續升溫，帶動1月獲利創高。

展望未來，東陽表示，原廠委託製造（OEM）和AM件迎接市場需求，持續整理、整頓，擴增產能優化產線，穩定出貨，因應客戶旺季需求。

展望今年營運，本土投顧法人預估，東陽今年業績受惠AM碰撞件業績持續成長，預估集團整體業績可續年成長10%，續創波段高點。

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其中在AM市場營運，法人預估，東陽今年AM產品業績可年成長12%，主要是美國排名位居前兩大的汽車保險公司State Farm，持續將AM產品納入賠付範圍。

此外，東陽也繼續在中國大陸擴充電動車配件產能，投顧法人預估到今年底，東陽將完成3座新廠，提供一汽大眾、奧迪（Audi）、以及特斯拉（Tesla）等品牌電動車配件需求，預期到2025年，電動車零配件業績比重將提升至25%到30%。（編輯：楊凱翔）1130215

#汽車零配件
#東陽
#特斯拉
#奧迪
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