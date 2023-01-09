期交所：今年交易量再拚新高 推客製化契約交易

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台灣期貨交易所9日舉行歲末記者會，董事長吳自心表示，期交所去年成績還有努力空間，目標今年要做更好。 圖左6為期交所董事長吳自心、左5為總經理周建隆。中央社記者鍾榮峰攝 112年1月9日

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣期貨交易所今天表示，今年台灣期貨市場交易量目標要再創新高，今年規劃推出客製化契約交易平台、擴大店頭衍生性商品集中交易結算業務，並將黃金及個股選擇權納入動態價格穩定措施。

期交所中午舉行歲末記者會，董事長吳自心表示，期交所去年成績還有努力空間，目標今年要做更好。

吳自心表示，台灣期貨交易市場已經連續3年每年交易量超過3億口，預估今年日均量目標125萬口，全年交易量再超過3億口。

期交所總經理周建隆接受媒體採訪說明，去年全球經濟受到升息和通膨影響，實質經濟成長放緩；不過台灣期貨市場仍發揮避險功能，交易熱度仍高，去年期貨市場交易量約3.84億口，較2021年3.92億口微減2%。

從商品來看，周建隆指出，去年期貨市場表現較佳的商品包括股價類指數和期貨類商品，由於夜盤交易可與美股同步輪動，去年夜盤交易量和美股3大指數期貨交易量表現亮眼。

展望今年，周建隆表示，期交所預期今年台灣期貨市場交易量目標要再創新高；業務方面，今年規劃推出客製化契約交易平台，讓交易人可自己選擇到期日和履約價格，從自身交易策略和避險需要進行交易。

周建隆指出，今年期交所也會擴大店頭衍生性商品集中交易結算業務，今年擴展至客戶端外，也會增加新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）集中結算業務，也規劃期貨市場企業社會責任（ESG）資訊平台。

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期交所今天統計，台灣期貨市場去年日均量約156.28萬口，去年外資參與比重與2021年相當，約31.38%。統計去年台灣期貨市場4大主力產品包括台指選擇權、小型台指期貨、個股期貨及台股期貨；去年美股3大指數期貨日均量成長37.2%。

期交所表示，今年規劃將黃金及個股選擇權納入動態價格穩定措施；完成後，期交所所有商品都將適用動態價格穩定措施。（編輯：張良知）1120109