香港麗晶酒店回來了 潘思亮：第2季有望開幕迎客

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（中央社記者江明晏台北9日電）香港麗晶酒店是老香港人的記憶，改名洲際酒店多年後，在晶華酒店董事長潘思亮努力下掛回麗晶招牌。他今天透露，香港麗晶酒店有望在今年第2季正式開幕迎客。

晶華集團在2010年從美國卡爾森集團（Carlson Companies）手中收購麗晶酒店連鎖體系，為台灣本土飯店業者收購國際連鎖飯店品牌首例，使晶華邁入跨國酒店集團之列。

在多方考量下，晶華又在2018年中，宣布策略結盟洲際酒店集團（IHG），將子公司RHW釋股51%給IHG，成為雙方合資公司，由IHG接手負責麗晶海外市場經營開發，組成全球品牌雙打團隊，聚焦雙方優勢；晶華則保有台灣的麗晶品牌商標權及特許權。

現在看來，這樁併購案帶給晶華多重好處，潘思亮今天說，「人家幫忙賺錢、也讓晶華少虧好幾億」，言下之意，在疫情中減少虧損認列。他表示，「在全球化的時代中，關鍵還是回歸在地領導能力（Local Leadership）」而希望與洲際集團合作，重現麗晶在香港的昔日榮光，也是潘思亮推動這樁策略合作案的背後主因之一。

位於香港九龍尖沙咀、在80年代曾為全球知名奢華飯店的香港麗晶，2001年因經營者財務困難，被洲際併購且更名，即使掛上洲際招牌十多年，飯店員工仍自詡為麗晶人，連香港計程車司機也都認定是「麗晶」而非「洲際」；既然洲際、麗晶已同屬一個集團，香港洲際酒店歷經30年來規模最大的裝修後，以「香港麗晶酒店」重返市場。

潘思亮今天在出席天下論壇會後受訪透露，「香港（局勢）穩一點後，香港麗晶酒店可能有機會在今年第2季開」。

多年來，潘思亮都有個「想讓香港麗晶回歸」的心願，歷經與洲際策略結盟釋股，以及疫情干擾後，香港麗晶招牌回歸的里程碑有望完成。

同時，洲際酒店集團於海外積極拓展麗晶酒店（Regent）據點，潘思亮說，過年會帶著老婆小孩前往開幕不到一年的越南富國島麗晶酒店渡假體驗。（編輯：趙蔚蘭）1120109