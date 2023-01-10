台灣餐飲內需復甦 豆府、乾杯全年營收創高

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（中央社記者江明晏台北10日電）連鎖餐飲集團陸續公布營收表現，受惠展店效應和台灣內需市場復甦，漢來美食2022年第4季營收創高，全年營收追平疫前水準，豆府、乾杯集團2022年合併營收均創歷史新高。

漢來美食公告2022年12月營收新台幣4.39億元，月增25.21%、年增15.79%，為歷史次高；第4季營收11.43億元，季增9.95%、年增17.02%，為歷史新高。結算全年營收37.57億元，較前年成長28.23%，幾乎追平2019年疫情前營收高點37.75億元。

展望新的一年，漢來美食表示，除了規劃以既有品牌拓點升級延伸營運廣度，並以研發打造新品牌創造深度。

乾杯集團受惠台灣事業展店及節慶效益挹注，2022年12月自結合併營收3.87億元，年增3.39%，改寫單月歷史次高，助攻全年合併營收達37.86億元，年增22.98%，為歷史新高。

乾杯集團表示，12月迎接年末聚餐旺季，配合展店效益挹注，兩岸呈現兩樣情。台灣市場復甦熱絡、營收成長3成；反觀中國大陸事業營收年減4成。台灣事業全年營收大跳升、成長近5成；中國大陸餐飲市場全年營收衰退超過1成，壓抑集團整體營收表現。

為追求營收及獲利長期成長，乾杯集團2022年台灣事業加速展店、開設新品牌，店鋪數年增8家，搶進疫後市場。展望2023年，集團看好台灣市場為展店主力，並重啟歐美市場、積極籌備英國倫敦據點。

台灣連鎖餐飲集團豆府公布12月營收2.51億元，創下單月新高，單月營收較前年同期增幅達21.66%。12月因各百貨賣場耶誕佳節消費人潮湧現，加上疫情解封，帶動豆府餐飲集團各門店營收暢旺；累計2022年全年度營收24.16億元，年增34.49%，同創年營收歷史新高。

截至2022年底，豆府餐飲集團總店數達63間，2023年將持續展店，成長動能無虞。

興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同12月自結合併營收為0.72億元，月增25.3%、年增3.22%；累計2022年合併營收6.8億元，較前年6.27億元年增8.34%，主要受惠國內餐飲市場回溫及年末節慶商機。

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展望後市，橘焱胡同看好春節聚餐及年節禮盒送禮商機，實體餐飲部分透過拓點搶營收，2023年除針對「胡同燒肉」及「胡同裏」積極拓點外，也將持續代理新的日系品牌來台灣設點；此外，將持續發展跨業態與通路的聯名餐飲、空廚以及線上商城。

美食-KY公布自結12月合併營收17.7億元，較前年同期成長1.56%，累計2022年合併營收195.12億元，年減1.77%。法人指出，近期中國防疫政策快速鬆綁，看好2023年美食-KY亞洲市場的成長引擎可望重新歸隊，加上快速發展的北美市場，業績回升空間值得期待。（編輯：張均懋）1120110