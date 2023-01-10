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和潤去年營收227億創歷史新高 今年擴大徵才

2023/1/10 20:59
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（中央社記者潘智義台北10日電）汽車金融業和潤企業今天公告自結去年12月合併營收21.47億元，月增3.47%，年增23.01%，連續3個月站穩20億元大關。

和潤企業統計，第4季合併營收62.26億元，季增5.27%，年增22.27%，全年合併營收227.87億元，年增26.89%，單月、單季、全年營收皆創歷史新高。

和潤發布新聞稿指出，以地區別來看，台灣營收成長30.5%，中國營收成長10.86%。

和潤說明，去年除受惠於數位轉型提升營運效率外，各產品別保有客戶持續增加，進而帶動利息收入增加。其中高毛利中古車分期業務占比已來到40%以上，其他非汽車領域分期業務占比也提升，例如機車、設備業務等。

子公司部分，和潤解釋，專營大型商用貨車、客車分期的和勁企業成立滿一周年，分期金額衝破百億元大關；中國的和運國際營收年成長逾10%，也帶來一定營收助長。

此外，為加速拓展新業務與新市場，和潤企業於1月啟動「共創未來」徵才專案，擴大招募200名職缺，包括業務菁英、財務金融、營運企劃、數位金融、綠能開發等專業人員。（編輯：潘羿菁）1120110

#汽車金融業和潤企業
#中國
#和潤
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