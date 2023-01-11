布局疫後商機 紡拓會邀9家台廠赴紐約參展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）中華民國紡織業拓展會協助業者搶攻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後商機，邀集9家業者組團赴紐約參展，產品涵蓋流行與功能性布料、成衣及配件。

美東最大紡織面料展Texworld Evolution NYC冬季展預定1月31日至2月2日在紐約賈維茨會展中心（Javits Center）舉辦，紡拓會繼去年7月參加夏季展後，徵集南緯、富利揚、勝利蕾絲、帛諦、群馥、詮穎、富豐、亞太及第一聯合參與，再度組織台灣館。

紡拓會新聞稿寫道，這次台灣參展團陣容堅強，參與廠商無論產品研發及服務能量均為一時之選。

紡拓會說，節能減廢是全球紡織業焦點，供應、品牌商都積極建立結合環保與機能的綠色供應鏈。在永續發展前提下，台灣紡織業者運用創新技術，成功發展兼顧機能、美感與永續平衡的產品，除可滿足環保訴求，也兼顧健康、舒適與美觀，在市場上深具競爭優勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Texworld NYC前身為2006年開辦的Texworld USA，每年分為夏季展與冬季展，是北美最富盛名的紡織成衣展，也是匯集世界各地頂尖紡織成衣業者的時尚舞台。

這次展覽同期將舉辦聚焦成衣與時裝配件的Apparel Sourcing NYC、新加入的Printsource New York及專攻鞋類的Global Footwear Sourcing，4場活動涵蓋超過50個產品類別，台灣、印度、中國、韓國、巴基斯坦等國數以百計的廠商參展。（編輯：高照芬）1120111