福壽：原物料價格居高不下 預期今年持續缺蛋

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）福壽實業董事長洪堯昆表示，食品業主要跟著景氣波動，預期今年原物料國際行情相對穩定，整體營運持平看待，預計今年成長動能將來自飼料相關產品；談到蛋價問題，洪堯昆預期今年會持續缺蛋。

洪堯昆表示，獲利波動主要受到國際原物料行情牽動，目前最擔憂的是全球氣侯變遷問題。現階段整體觀察，全球景氣有面臨下行風險，原物料有機會回穩，有利未來採購成本；2023年營收雖然可能趨緩，但獲利有機會受惠原物料成本下滑挹注而獲得支撐。

針對民眾關心的蛋價問題，洪堯昆指出，預期今年會持續缺蛋，主要是原物料價格居高不下，加上禽流感及去年政府對蛋價祭出限價措施，小型蛋農不耐虧損棄養，供給持續縮減，價格恐怕依舊居高不下。

洪堯昆指出，食品業擔負民生物價穩定的社會責任，相對辛苦，每個行業都要有一定的利潤，產業才能維持運轉，百業都一樣，不要讓產業陷入賠錢；限價政策讓畜牧業供應減少，價格反而下不來，要讓產品價格穩定，如何維持穩定供應才是重點。

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展望今年，洪堯昆表示，今年動能將來自飼料相關產品，主要受惠生產設備升級，效率及品質可以進一步提高；另外，小包裝的特殊油脂產品將是今年重點，鎖定台灣特有的苦茶油、芝麻油、花生油等油品，推出更接近消費者的產品，鞏固信賴度及忠誠度。

福壽實業去年直接銷售給消費者的產品包括寵物食品、小包裝油品、加工食品等營收貢獻，已超過新台幣14億元，約占10%比重，未來將持續強化通路，擴大相關產品占比。（編輯：張良知）1120111