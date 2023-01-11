全體上市公司去年營收達40.2兆元 年增逾5%

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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天公布，去年12月全體上市公司營收新台幣3兆2846億元，較前年同期衰退13.67%；去年全年上市公司營收總計40兆2043億元，年增5.34%。

證交所發布新聞稿指出，去年12月營收成長主要產業為食品工業、觀光事業及通信網路業，衰退主要產業為金融保險業、航運業及光電業。全體上市公司1至12月營收成長前3名產業為油電燃氣業、半導體業及航運業，衰退產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

另外，去年12月營收成長上市公司共343家，衰退共628家；去年1至12月全體上市公司營收成長公司共553家，衰退公司共418家。

證交所表示，全體上市公司12月營收成長較大產業，食品工業受惠世足賽、耶誕節及跨年等節慶需求持續增加，觀光事業受邊境解封及禁團令解除影響，通信網路業受頻寬升級需求增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢。

去年12月營收衰退較大產業部分，金融保險業因保險業務淨收益、投資收益減少及匯兌損失增加，航運業因通膨壓力致市場需求下降，運價下跌影響，光電業則因市場需求下跌，導致12月較去年同期衰退。

證交所說明，全體上市公司去年全年營收成長較大產業，包括油電燃氣業受惠去年原油價格高於前年，導致產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，航運業因貨運需求及全年平均運價上漲。

去年全年累計營收衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，導致累計營收衰退。

證交所統計，本國及第一上市公司分別計895家及76家，共計971家已於今年1月10日前完成去年12月營收申報作業。（編輯：張均懋）1120111