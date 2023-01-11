更多編輯台推薦新聞：
法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

全體上市公司去年營收達40.2兆元 年增逾5%

2023/1/11 15:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天公布，去年12月全體上市公司營收新台幣3兆2846億元，較前年同期衰退13.67%；去年全年上市公司營收總計40兆2043億元，年增5.34%。

證交所發布新聞稿指出，去年12月營收成長主要產業為食品工業、觀光事業及通信網路業，衰退主要產業為金融保險業、航運業及光電業。全體上市公司1至12月營收成長前3名產業為油電燃氣業、半導體業及航運業，衰退產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

另外，去年12月營收成長上市公司共343家，衰退共628家；去年1至12月全體上市公司營收成長公司共553家，衰退公司共418家。

證交所表示，全體上市公司12月營收成長較大產業，食品工業受惠世足賽、耶誕節及跨年等節慶需求持續增加，觀光事業受邊境解封及禁團令解除影響，通信網路業受頻寬升級需求增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢。

去年12月營收衰退較大產業部分，金融保險業因保險業務淨收益、投資收益減少及匯兌損失增加，航運業因通膨壓力致市場需求下降，運價下跌影響，光電業則因市場需求下跌，導致12月較去年同期衰退。

證交所說明，全體上市公司去年全年營收成長較大產業，包括油電燃氣業受惠去年原油價格高於前年，導致產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，航運業因貨運需求及全年平均運價上漲。

去年全年累計營收衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，導致累計營收衰退。

證交所統計，本國及第一上市公司分別計895家及76家，共計971家已於今年1月10日前完成去年12月營收申報作業。（編輯：張均懋）1120111

#證交所
#台灣證券交易所
#營收
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族