更多編輯台推薦新聞：
法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

英飛凌台灣總經理 陳恬純接任

2023/1/11 15:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北11日電）英飛凌（Infineon）今天宣布新人事案，即日起由陳恬純接任英飛凌台灣總經理，執掌英飛凌在台灣的策略布局、營運規劃及業務推展。

英飛凌大中華區總裁潘大偉透過新聞稿表示，陳恬純對於半導體產業具有高度的專業以及豐富的業務與管理經驗，對於市場的洞察及對台灣客戶需求的深刻了解，深獲客戶的信任與肯定。

潘大偉說，陳恬純接任總經理，必能帶領團隊持續深耕台灣市場，發揮英飛凌在能源效率與物聯網領域廣泛產品組合的優勢與綜效，與客戶及夥伴共同協作創新，賦能產業的轉型，帶領台灣團隊再創佳績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英飛凌表示，陳恬純在擔任台灣英飛凌總經理的同時，仍將繼續兼任電源與感測系統事業部（大中華區）台灣業務負責人的職務。

英飛凌指出，陳恬純在半導體業界擁有逾25年的深厚經驗，曾任美商國際整流器公司（International Rectifier）台灣分公司總經理，並於2015年英飛凌併購國際整流器公司之後加入英飛凌，擔任電源與感測系統事業部業務協理。（編輯：楊凱翔）1120111

#英飛凌
#陳恬純
#台灣
英飛凌
英飛凌執行長：擬斥資數十億歐元購併 提振成長聯電產能支援 獲英飛凌最佳晶圓代工獎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族