英飛凌台灣總經理 陳恬純接任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北11日電）英飛凌（Infineon）今天宣布新人事案，即日起由陳恬純接任英飛凌台灣總經理，執掌英飛凌在台灣的策略布局、營運規劃及業務推展。

英飛凌大中華區總裁潘大偉透過新聞稿表示，陳恬純對於半導體產業具有高度的專業以及豐富的業務與管理經驗，對於市場的洞察及對台灣客戶需求的深刻了解，深獲客戶的信任與肯定。

潘大偉說，陳恬純接任總經理，必能帶領團隊持續深耕台灣市場，發揮英飛凌在能源效率與物聯網領域廣泛產品組合的優勢與綜效，與客戶及夥伴共同協作創新，賦能產業的轉型，帶領台灣團隊再創佳績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英飛凌表示，陳恬純在擔任台灣英飛凌總經理的同時，仍將繼續兼任電源與感測系統事業部（大中華區）台灣業務負責人的職務。

英飛凌指出，陳恬純在半導體業界擁有逾25年的深厚經驗，曾任美商國際整流器公司（International Rectifier）台灣分公司總經理，並於2015年英飛凌併購國際整流器公司之後加入英飛凌，擔任電源與感測系統事業部業務協理。（編輯：楊凱翔）1120111