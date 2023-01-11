大車隊2022全年合併營收25.56億 創歷史新高

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（中央社記者賴言曦台北11日電）大車隊去年全年合併營收達新台幣25.56億元、年增23.38%，創歷史新高。大車隊表示，在增加計程車市占率、55688 Super App用戶數增加下，預期2023年營運可望再上層樓。

大車隊去年12月單月合併營收2.5億元，創單月歷史新高，月增7.25%，年增11.73%。

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大車隊說明，第4季為傳統旺季，季中有多場大型活動及重要節日，交通出行需求驟增，加上用戶人數增加，累計2022年第4季合併營收7.06億元，年增15%。

展望後市，大車隊表示，因應國境開放、民眾出國大增，台灣大車隊車輛數達2.2萬輛，提供機場接送機服務，且車輛選擇除計程車外，還有豪華型、六人座、寶寶多元計程車等；在增加計程車市占率、結合線上到線下資源及重視用戶體驗下，55688 Super App用戶數增加，預期今年的營運可望再上層樓。（編輯：林興盟）1120111