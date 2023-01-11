遠傳拚內容經濟 跨界投資打造影視IP

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（中央社記者江明晏台北11日電）遠傳電信今天宣布攜手三大國際團隊，合資組成遠想原創公司；遠傳電信總經理井琪表示，將以「打造IP」的策略方向，扶植本土影視產業創造多元內容，並計劃帶到世界舞台。

遠傳電信今天宣布攜手三大國際團隊，合資組成「遠想原創股份有限公司」，旗下成立「米神國際股份有限公司」；包含由柴智屏領軍的的「群星瑞智」、深耕傳統藝術文化且擁有國際IP的「霹靂國際多媒體」，以及影視製作技術設備大廠「宏達數位影業」，致力推動台灣影視、文學等文化內容，讓台灣成為亞洲影視潮流中心。

米神國際今天舉辦開幕記者會，包含文策院董事長彭俊亨、文策院長李明哲、遠傳電信總經理井琪、群星瑞智董事長柴智屏、霹靂國際多媒體總經理黃亮勛、宏達數位影業總經理魏宏達等出席。

井琪表示，IP投資已成市場主流，台灣影視產業目前在IP市場發展出很成功的商業模式。遠傳電信與強而有力的合作夥伴聯手成立米神國際，善用各方專長，將以打造IP的策略方向，除了扶植本土影視產業創造優質且多元內容，也更好掌握主流內容趨勢，讓用戶享受到精彩的影劇作品，並帶到世界舞台。

OTT平台多以購買獨家授權內容吸引用戶訂閱，但強勢內容的採購金額逐年提升，且獨家IP衍生的商機不在平台方，打造全新IP對平台、對台灣影視產業都將是正向發展。

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遠傳近年啟動原創IP投資策略，與台灣創作團隊合作推出作品，今年將加速內容策略布局，從主要購片方轉為投資方，擴大至整合製作公司、影視上下游產業，藉以拓展IP內容商機發展範疇，不只讓平台播放本身投資的戲劇，透過掌握IP版權銷售與生態圈發展增加獲利空間，也提供觀眾更多元的戲劇內容，同時讓影視產業、影視平台間產生正向循環。

米神國際由遠傳電信與群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業合資成立，遠傳擁有超過700萬用戶，且具備網路技術與行銷業務、大數據應用能力，以及遠傳friDay影音串流平台與國際電信聯盟等資源。（編輯：張均懋）1120111