保險業揭露氣候資訊 2024年起分階段推動

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（中央社記者謝方娪台北11日電）為協助保險業達成政府2050淨零排放目標，金管會今天公布法規修正草案，自2024年起，保險業須依資本額大小分階段強制揭露碳盤查及確信情形。

國際日益關注氣候變遷相關資訊，為協助保險業達到2050淨零排放目標，金管會今天公布「財產保險業辦理資訊公開管理辦法」及「人身保險業辦理資訊公開管理辦法」第8條修正草案，預告期定為60天。

金管會要求符合一定條件的保險公司應揭露氣候相關資訊，考量推動初期保險業尚須蒐集相關資訊及建構溫室氣體盤查能力，金管會給予保險業1年緩衝期，自2024年起，保險業依資本額大小不同，將分階段推動強制揭露範疇一及範疇二的碳盤查及確信情形。

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「範疇一」是來自於製程或設施的直接排放，例如工廠煙囪、製程、通風設備及組織所擁有或控制的固定燃燒源、製程排放及交通工具的排放等；「範疇二」是來自於外購電力、熱或蒸汽的能源利用間接排放。

金管會說明，此次公布的「財產保險業辦理資訊公開管理辦法」及「人身保險業辦理資訊公開管理辦法」修正草案，是配合「公開發行公司年報應行記載事項準則」進行相應修正。（編輯：張均懋）1120111