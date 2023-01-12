市場觀望味濃 台股盤中翻黑台積電相對抗跌

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（中央社記者賴言曦台北12日電）台股今天開高，早盤高點一度至14813點，但市場觀望今晚發布的美國12月CPI報告，關注台積電和大立光下午的法說動向，追價買盤力道不足，盤中指數一度翻黑。台積電今天聚集人氣，表現相對抗跌。

截至10時50分，指數跌27.30點、來到14724.14點，成交值新台幣769.62億元。

觀察盤面走勢，今天下午即將分別召開法人說明會的台積電、大立光漲跌互見，台積電盤中高點至488元，但隨後股價也一度翻黑，最低觸及484元，小跌0.5元；大立光盤中跌幅超過1%，低點至2160元。

今天盤面相對強勢的還有鋼鐵族群，亞洲各大鋼廠陸續釋出2月盤調漲的訊息，市場預料中鋼13日即將開出的最新盤價也將反映產業趨勢，帶動鋼鐵類股盤中漲幅1%左右。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪時分析，美股已連日走揚，研判台股今天開紅盤是反映美股近日漲勢，然而農曆春節假期即將報到，市場普遍擔心長假期間會有變數，加上電子業仍有庫存壓力，第1季受工作天數影響是淡季，所以買氣會偏保守，並在台積電等業者的法說會釋出進一步資訊後，再行判斷。（編輯：楊凱翔）1120112