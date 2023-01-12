韓國橋村炸雞將登台 六角旗下王座奪獨家代理權

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六角子公司王座國際取得韓國炸雞品牌「橋村炸雞」獨家代理權。左起橋村創辦人權原鋼、六角董事長王耀輝。（六角提供）中央社記者江明晏傳真 112年1月12日

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（中央社記者江明晏台北12日電）六角國際旗下子公司王座國際今天宣布，與韓國「橋村炸雞」簽訂台灣地區獨家總代理權，首店預計在台北開出，盼掀起一波韓式炸雞風潮。

六角國際透過新聞稿表示，旗下子公司王座國際與「橋村炸雞」總公司Kyochon F&B Co. Ltd.今天下午在首爾橋村總部簽訂台灣地區獨家總代理權，將引進橋村炸雞，首店預計在台北開出。

韓國橋村炸雞自1991年開業至今不斷拓展版圖，在印尼、馬來西亞、泰國、中國以及美國已開設超過1300家連鎖分店，是全球市占率最高的韓式炸雞連鎖品牌。

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有鑑於橋村炸雞在全球及台灣的知名度，每年台灣皆有數家中大型餐飲集團接洽品牌代理權。橋村創辦人權原鋼表示，最後選擇王座國際作為發展夥伴，是看中王座國際代理國際餐食品牌的管理系統健全、台灣展店能力強勢，及品牌布局國際化的豐富經驗。

王座國際餐飲總經理林子恒表示，王座看準台灣人愛吃韓式炸雞的風潮，決定引進最道地的橋村炸雞，首店預計將於台北開幕。（編輯：楊蘭軒）1120112