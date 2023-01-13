春節換新鈔首日人潮湧現 台銀董事長：上週已換146億

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（中央社記者張璦台北13日電）農曆春節將至，民眾一早在台灣銀行總行前排隊準備換新鈔。董事長呂桔誠表示，台銀上週就已啟動臨櫃與ATM換鈔，截至昨天已換出新台幣146億元新鈔，後續將充分供應，讓民眾領新鈔包紅包。

央行日前宣布今年新鈔兌換日程為1月13日起至1月19日為止，共計5個營業日。今天是換新鈔開跑首日，豔陽高照，不少民眾前往位於重慶南路一段的台銀總行排隊兌換新鈔。

現場多數民眾仍以兌換100元、500元及1000元新鈔為主，也有人專程來換200元、2000元；呂桔誠受訪時透露，他習慣換給家人的是100元、500元紙鈔，因為顏色充滿喜氣。

呂桔誠表示，雖然今天是全台換新鈔首日，但民眾上週就可以在台銀臨櫃或約9成的ATM換到新鈔，這幾天很多民眾兌領，截至昨天，ATM提領的新鈔約77.9億元、臨櫃68億元，合計達146億元。

呂桔誠指出，以去年總量來說，台銀換出約500億元新鈔，人工兌領7300萬張的鈔票，ATM兌換165萬人次、臨櫃兌換51萬人次；今年也可以充分供應，各分行開設2至5個專櫃提供兌換服務，並將視情況加開，全力滿足大眾需求，讓民眾拿新鈔包紅包，為農曆春節增添喜氣。

他補充，若民眾想換到「五色鈔」、即100元至2000元共5種面額，由於較特殊的200元、2000元要臨櫃才能辨識，如果民眾想兌領5種，要親自到銀行櫃台才能拿到。

此外，針對近日千元、百元假鈔流竄，呂桔誠表示，台銀換鈔有一套SOP，換鈔一定是真鈔換真鈔，相信沒有民眾會刻意拿假鈔來換，但還是提醒大眾，日常生活中要注意自己收到的鈔票，基本上台灣相對其他國家安全。

自今天開始至1月19日為止，台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行等7家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另外59家偏遠地區郵局，則在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。（編輯：林淑媛）1120113

農曆春節將屆，換新鈔作業13日正式開跑，台灣銀行總行行員處理民眾換鈔需求。中央社記者張璦攝 112年1月13日