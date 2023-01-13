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滙豐台灣新任董事長 亞太區營運長紀睿明出任

2023/1/13 17:03
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（中央社記者張璦台北13日電）滙豐（台灣）商業銀行今天表示，董事會12日選任紀睿明（David Grimme）接任董事長，紀睿明在數位科技、業務轉型、推動永續發展方面，具豐富經驗，可確保滙豐台灣在穩健、多元的營運管理基礎下，持續成長。

紀睿明目前擔任滙豐集團亞太區營運長暨集團總經理，為滙豐集團亞太區業務管理委員會成員之一。

滙豐（台灣）商業銀行前董事長陳紹宗因配合集團業務規劃，於日前辭任，滙豐台灣今天指出，董事會12日選任紀睿明接任董事長一職。

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅透過新聞稿表示，滙豐集團長期以亞洲為其策略中心，在台灣深耕近40年，更是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一。

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陳志堅指出，紀睿明在數位科技、營運韌性、業務轉型，以及推動永續發展上皆有豐富的經驗，紀睿明將能豐富滙豐台灣董事會的組成，使其更多元化，符合未來趨勢，並確保滙豐台灣在穩健而多元的營運管理基礎下，持續成長。

滙豐表示，紀睿明畢業於美國普渡大學，獲得科技工業管理學士學位，1990年加入滙豐集團，先後曾於美國、英國、菲律賓、馬來西亞及香港等地擔任多項職務，包含滙豐集團全球個人金融及財富管理業務營運長、全球作業營運主管、東亞地區營運長等。（編輯：翟思嘉）1120113

#紀睿明
#滙豐集團
#陳志堅
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