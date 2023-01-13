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股匯雙漲 新台幣收30.387元創逾4個月新高

2023/1/13 18:34
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（中央社記者潘姿羽台北13日電）美國通膨持續降溫，振奮市場信心，熱錢再度湧入，激勵台灣股匯雙漲，新台幣兌美元今天收盤收在30.387元，升值7.1分，創下逾4個月新高記錄，台北及元太外匯市場總成交金額放大至17.445億美元。

美國12月消費者物價指數（CPI）年增率連6個月下滑，激勵美股連3漲；台股今天早盤在台積電領漲一度上揚逾200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲92.49點，以14824.13點作收。

外匯交易員指出，熱錢回頭擁抱台股，帶動新台幣匯率同步走高，今天以30.410元開盤後，最高升抵30.310元、勁揚逾1角；如果外資延續匯入力道，接下來有望闖破30.3元價位。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計升值3.08角或1.01%，週線連3升。

外匯交易員表示，美元指數持續下挫，有利非美貨幣走揚，加上年關將近，廠商資金需求旺盛，有實質拋匯需求，均支持新台幣匯率延續偏升格局。（編輯：潘羿菁）1120113

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