谷月涵：台股防禦性較強 將吸引避險資金進駐

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（中央社記者吳家豪台北11日電）前外資分析師、有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）今天表示，美元可能進一步走強，並對新興市場匯率帶來壓力；儘管股市不會是目前國際資金布局首選，但防禦性較強的台股將吸引避險資金進駐。

谷月涵說，台股相較於美股及其他股票市場，跌幅相對較深，如果今年其他股票市場也面臨負債率的壓力，台灣會相對吃香和抗跌。不過，台股過去兩、三年有點泡沫感覺，還沒看到底部，先前已經跌到「萬二」，接下來一定會低於萬二；如果將來跌到11000點，會是很好買點。

谷月涵認為，現階段建議持有現金與原物料族群，而非股票；若要布局股市，則建議生技等防禦性較高的標的。

據他觀察，外資自2020年以來持續賣超台股，同時也賣出全世界其他市場股票，但台灣有電子股支撐，外資賣壓應該不會再擴大，可能維持目前狀況。

至於台灣股票市場應該選大型股或小型股？谷月涵認為，通常金融危機發生後開始恢復時，小型股表現較好，平常則是台積電、聯發科等大型股的天下。

金融顧問機構寬量國際（QIC）今天舉辦2023年第1季全球資本市場展望說明會，谷月涵提出相關看法。他預期今年第1季美國聯邦準備理事會（Fed）仍會維持緊縮貨幣政策，因為美國Fed目標是將通貨膨脹率壓到2%以下，而非只看總體通膨率。

谷月涵指出，聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）深刻了解，前聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）犯了總體通膨率下滑就立即調降政策利率的錯誤，導致通貨膨脹率隨即攀升，迫使進行第二次升息，調升後的政策利率水準甚至比之前還要高。

針對美元匯率走升，谷月涵說，會對包括人民幣在內的新興市場貨幣匯率帶來壓力，因此拉丁美洲、新興東歐、東南亞等槓桿性較高的經濟體，風險也會更大。相較之下，企業與政府財報體質較優的台灣將成為避風港。

他分析，今年美國會有非常高的機率出現經濟衰退，這從占全球16%的美國消費者已看出些許壓力端倪，而美國經濟出現衰退初期，對應的會是修正後的美股底部，提供潛在買進好股票的機會。

谷月涵也提到，中國這幾年面臨的地緣政治風險，今年會出現緩和，原因包括中國內部政治經濟挑戰已逐步獲得解決，國家主席習近平的第三任期位置轉趨穩固；此外，近期台灣地方選舉結果，將至少在明年大選前提供兩岸關係轉趨和緩的因素。

他說，中國將擺脫過去以舉債與投資帶動GDP（國內生產毛額）成長為導向的經濟發展模式，儘管經濟成長力道不會像過去一樣強勁，但成長內容品質會比較好。

關於投資時機，谷月涵直言，現在還不是進場買股票的時候，但若真的想要布局，已開發市場會優於新興市場，尤其是經過大幅修正後的美股。至於新興市場方面，被視為資金避風港的台股，表現會相對突出。（編輯：楊蘭軒）1120111