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家登去年賺1個股本 2億獎金分員工平均每人逾30萬元

2023/1/14 19:40
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（中央社記者韓婷婷新北14日電）傳載方案商家登去年賺進超過1個股本，不僅接連兩天舉辦慶祝活動，提供2部汽車、3輛機車及現金獎金抽獎，總金額達新台幣3、400萬元；600多名員工並有超過2億元獎金，平均1人分得逾30萬元。

家登董事長邱銘乾還宣布好消息，今年7月工程師將加薪7%，未來並將提供200萬元的購屋補助金供員工抽獎。

邱銘乾今天表示，他喜歡設定具挑戰性的目標，10年前向員工承諾若達成每股純益10元的營運目標，將提供汽車抽獎。

邱銘乾說，家登去年營收與獲利同創新高，達成賺進超過1個股本的目標，他實現諾言，接連兩天分別在南部與北部舉行慶祝活動，共提供2部汽車、3輛機車及現金獎金抽獎，總金額達3、400萬元。

邱銘乾並表示，去年是個豐收的好年，600多名員工共分得超過2億元獎金，平均1人分得逾30萬元。今年7月工程師將調薪7%，未來將提供200萬元的購屋補助金供員工抽獎。

他說，因應未來營運成長需求，家登近年預計投入55億元建廠，員工人數將擴增至1000多人。

展望今年，半導體產業景氣恐將面臨逆風，台積電預期全球半導體營收將減少4%，家登今年營運展望依然樂觀，營收可望成長25%水準。（編輯：張均懋）1120114

#邱銘乾
#家登
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