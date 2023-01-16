2大利多助攻 新台幣收30.268元創逾4個半月新高
2023/1/16 18:29（1/16 19:13 更新）
新台幣匯率16日升勢強勁，收盤收30.268元，強漲1.19角，創逾4個半月新高紀錄。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北16日電）熱錢回頭擁抱台股，激勵台灣再次上演股匯雙漲的戲碼，加上美元指數疲軟的因素助攻，新台幣匯率今天升勢強勁，收盤收30.268元，強漲1.19角，創逾4個半月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額14.025億美元。
美國通膨降溫，市場預期美國聯準會升息循環步入尾聲，振奮投資信心，熱錢匯入之下，台灣持續上演股匯雙漲；台股今天上漲102.88點，突破14900點關卡，收在14927.01點。
外匯交易員表示，外資積極匯入買超台股，美元指數則不斷破底，2大利多提供新台幣支撐力道；新台幣兌美元今天以30.36元開盤後，匯價穩步走揚，突破30.3元價位，最高升抵30.248元。
新台幣匯率虎年封關進入倒數，外界關注是否可以延續升值氣勢，挺進30元大關；外匯交易員指出，台股17日就會封關，匯市則是19日，台股封關之後，匯市交投量能可能收斂，是否還有足夠力道支撐匯價走揚有待關注。（編輯：蘇志宗）1120116
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新台幣強升1.19角 收30.268元