經部：用電大戶儲能設備參與台電調度 可扣減電費

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（中央社記者曾智怡台北17日電）再生能源發展條例規範用電大戶設置儲能設備等義務，目前申報量已達41.6MW；經濟部表示，為避免相關儲能設備閒置，將透過電費扣減誘因，推動儲能設備參與台電系統調度，台電將先行試行，預計113年正式實施。

經濟部能源局今天發布新聞稿表示，再生能源發展條例規範用電大戶需擔負設置再生能源發電設備、儲能設備、購買再生能源電力及憑證履行等義務，目前申報裝置儲能設備的總量已達41.6MW，今年底開始會陸續安裝完成。

能源局表示，用電大戶依照法定義務要求，完成儲能設備安裝後，原本是由用電大戶自行運用，而在台電公司新訂「義務儲能設備參與需量反應措施」方案下，用戶可選擇參與台電調度，在夜尖峰時段放電，如此一來，用戶可獲得電價優惠的誘因，系統調度調節也可增加助力。

能源局指出，依照申報目標41.6MW估算，總儲電量可達約8.32萬度，相當可供16萬個家庭用電1小時，同時兼具抑低夜尖峰負載的效益。

能源局說明，用電大戶所設置的儲能設備，只要能在全年週一至週五（離峰日除外），每日於下午6時至8時間連續放電2小時，就可選擇電費抵減方式；目前規劃2個方案讓用電大戶「自願選擇」參與、擇一方案適用。

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方案一是採用義務時數（400小時）制度，超過400度後，可提供每度10元的電費扣減；方案二則不設定義務時數，採時數累進給予差別電費扣減，150小時以內每度扣減1元、151至400小時每度扣減2元、401小時以上每度扣減5元。

能源局補充，義務儲能設備參與需量反應措施規劃方案，台電公司將先行試行，有意參與先行試行的用電大戶可洽台電公司（02-23666713）；後續預計於113年正式施行，兼具備儲能設備資源充分運用、可操作性，同時調節電力系統等多重效益。（編輯：張均懋）1120117