中國經濟創40多年來最慢成長 亞股多收跌

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（中央社香港17日綜合外電報導）中國最新出爐數據顯示，去年經濟成長創40多年來最慢速度後，亞洲股市今天多收跌。不過，隨著中國自3年多來的嚴格防疫封控措施中解禁，投資人對前景仍懷抱希望。

在清零政策重創經濟活動下，中國今天發布2022年經濟成長率為3%，在排除受疫情重創的2020年後，創1976年以來最慢成長速度。

然而，中國去年經濟成長卻高於市場預估的2.7%，第4季經濟成長也高於預估；同時，零售銷售數據穩健也提供更多的支撐。

中國上月開始解封，外界對解封將有助帶動今年經濟強勁反彈越來越樂觀，並對全球經濟帶來支撐，尤其各國央行正在力圖避免通膨和升息導致經濟陷入衰退。

摩根資管環球市場策略師朱超平說：「展望未來，我們預期在解封和政策刺激之下，將看到經濟持續復甦。」

「隨著積壓的需求出籠，服務業料先受惠。」

不過，區域股市今天難以維持開年以來中國解封利多帶動的漲勢，大多以跌勢作收。

年初迄今累計漲逾9%的港股恆生指數今天收跌0.8%，來到21577.64點。上海綜合股價指數收低0.1%，來到3224.24點。日股日經指數則是收漲1.2%，來到26138.68點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、馬尼拉皆收跌。威靈頓、雅加達和台北股市都收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1120117