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台股封關日小漲5點拚萬五失利 虎年挫2741.47點跌幅15.51%

2023/1/17 13:49（1/17 13:59 更新）
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台股17日在低檔整理後下半場翻紅，終場以14932.93點作收，總計虎年台股下跌2741.47點，跌幅達15.51%。（中央社檔案照片）
台股17日在低檔整理後下半場翻紅，終場以14932.93點作收，總計虎年台股下跌2741.47點，跌幅達15.51%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北17日電）外資近期連8個交易日買超回補台股，今天是農曆虎年封關日，台股在低檔整理後下半場翻紅，終場以14932.93點作收，總計虎年台股下跌2741.47點，跌幅達15.51%。

加權指數終場收在14932.93點，小漲5.92點，漲幅0.04%，成交值新台幣1506.34億元；台股週線上漲108.8點，週線連三紅。

晶圓代工龍頭台積電今天虎年封關收在503元，小挫0.4%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收在2075元，上漲1.22%；鴻海以平盤價98.1元作收。（編輯：張良知）1120117

#台股
#台積電
#虎年封關
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