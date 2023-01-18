經濟復甦有望 亞股多收高

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（中央社香港18日綜合外電報導）亞洲股市今天多維持開年以來的強勁走勢，其中東京股市在日本中央銀行決議維持貨幣政策不變的激勵下，收盤勁漲逾2%，領漲區域股市。

高盛集團（Goldman Sachs）公布欠佳的財報，加上製造業數據萎縮，儘管市場對通膨看法樂觀，加上利率前景好轉，展望美國這個全球最大經濟體前景，恐難一路順遂。

然而外界對中國經濟復甦的期盼持續對市場帶來亟需的提振。中國國務院副總理劉鶴在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會表示，隨著中國解封，加上疫情已經觸頂，中國今年經濟成長可望反彈。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「去年秋天，外界普遍認為中國畫錯重點，歐洲（經濟）陷入衰退，聯準會則被居高不下的通膨殺了個措手不及。」

「但若把時間快轉到最近幾周，中國解封已讓這個國家重返更佳的成長，投資人對歐洲復甦更加樂觀，釀成美國通膨的禍根也開始消退。」

港股恆生指數收漲0.5%，來到21678.00點。上海綜合股價指數收持平在3224.41點。日股基準日經指數收漲2.5%，來到26791.12點。日本央行今天召開決策會議，決議主要利率維持不變。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷股市都收漲，首爾和雅加達股市則微幅收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1120118