中東歐基金投資立陶宛生技公司 強化雙邊合作

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）中東歐投資基金第2筆投資案出爐，國發會主委龔明鑫今天宣布，規模2億美元的中東歐投資基金將投資立陶宛生技公司Oxipit，金額為350萬歐元，展現台灣、立陶宛持續強化雙邊投資與夥伴關係。

國發會去年宣布成立規模2億美元（約新台幣60億元）的「中東歐投資基金」，以進一步拓展台灣與中東歐國家投資合作，斯洛伐克投資案挹注800萬歐元投資Photoneo高科技產業。

國發會今天於臉書發布貼文指出，立陶宛Teltonika IoT Group、SoliTek、Oxipit等3家公司今天在立陶宛聯合主辦與台灣經濟合作發表酒會。

龔明鑫致詞時表示，目前向中東歐投資基金提出申請的立陶宛公司已有50家，產業領域非常廣泛，包含雷射、醫療生技、電動車、金融科技、智慧城市、智慧製造及軟體開發等，相信這些公司都有很大潛力成為投資標的。

龔明鑫表示，另外10億美元的中東歐融資基金，已經通過2家與立陶宛相關的公司共約900萬歐元，持續促進雙邊貿易與合作。

龔明鑫強調，半導體是台灣與立陶宛最重要的合作產業之一，相當開心已經見到工研院及立陶宛的Teltonika公司正按期程逐步落實合作，即便今年國際經濟環境頗具挑戰，台灣及立陶宛的合作仍將持續深化。（編輯：蘇志宗）1120118