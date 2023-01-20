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康舒砸153億元併ABB旗下電源轉換事業 拓美市場版圖

2023/1/20 17:09
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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）電源供應器廠康舒科技今天發布重大訊息，宣布將透過子公司以5.05億美元（約合新台幣153億元）收購ABB Ltd旗下電源轉換事業部門ABB Power Conversion全數股權，以拓展5G、資料中心、電動車充電基礎設施等布局，也擴大美國市場版圖，預計今年下半年完成交割。

康舒今天發布重訊指出，經由這次併購，康舒將在5G、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等終端應用，打造更完整且具韌性的平台，並將擴大產品組合、優化全球布局。

康舒董事長許介立表示，兩家公司在產品組合、客戶組成、專長領域皆高度互補，結合康舒在智慧製造、ODM領域的核心優勢，以及ABB Power Conversion在高階、高品質產品及系統解決方案的先進技術，康舒將得以供應更完整的產品組合及解決方案，持續為客戶與投資者創造價值。

康舒表示，透過結合ABB Power Conversion的先進技術，以及其在系統解決方案領域的專業，康舒將加速朝解決方案的提供者前進，並拓展美國客戶版圖、強化當地服務能力、擴大全球生產網絡。

康舒說明，ABB Power Conversion為美國電源產品系統服務領導廠商，其總部位於美國德州普萊諾（Plano），在墨西哥、中國、印度設有生產基地，並耕耘美國電信市場逾50年，且居市場領導地位，在全球5G建置浪潮下有龐大成長潛力。（編輯：趙蔚蘭）1120120

#康舒
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許介立
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