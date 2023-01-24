兔年長假旅遊 童子賢推薦台東看美景

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）農曆兔年春節連假長達10天，過年旅遊走春熱鬧可期。和碩集團董事長童子賢推薦台東看美麗景點；環旭電子董事長陳昌益則對美國黃石公園自然遺產情有獨鍾；測試介面廠精測總經理黃水可喜愛蘇格蘭愛丁堡的文化底蘊。

童子賢向中央社記者說，春節長假期間可以去台東，或是到太麻里等兔年第一天的第一道曙光，也可以到池上看無盡的金黃色稻田，或是到鹿野高台看太平洋與中央山脈景觀，都是很好的國內旅遊景點。

若選擇出國旅遊，陳昌益向中央社讀者推薦美國黃石國家公園，因為黃石國家公園是一個自然遺產，保留了自然界的珍貴生物和景觀；此外，它也是人類對自然界尊重和保護的一個象徵。

他說，當站在黃石公園內，眺望著高聳的峭壁、壯觀的瀑布及自動定時噴發的熱泉時，除了自然界的力量和美麗以外，也會感受到存在的風險和危機。

陳昌益表示，黃石公園景致的美麗與風險，讓他想到對整個經濟社會來說，也是如此。既有輝煌的成就，貨物貿易服務規模不斷擴大，也充滿了貿易摩擦、科技戰爭、貧富差距加大等種種危機。

面對世界的巨變，他說，應該要有冒險精神，必須通過創新和變革，超越傳統的思維模式，尋找新的機會，並持續學習和發展，為創造一個更美好的未來而努力。

黃水可向中央社讀者推薦蘇格蘭的愛丁堡，他喜歡愛丁堡的主因，在於當地歷史悠久的古建築群，以及特有深厚的文化底蘊。

機械公會理事長魏燦文在春節長假期間反而不會出遊，他說，春節連假高速公路和旅遊景點都大塞車，「在家休息反而更舒適」。他喜歡在春節長假跟親人們吃團圓飯，在台南附近散心就好，「春節以後再出門旅遊」。（編輯：張良知）1120124